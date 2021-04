Monza, il centrosinistra dà la parola ai cittadini: 10 incontri quartiere per quartiere Manca un anno e più alle elezioni e il centrosinistra di Monza inizia a organizzarsi: lo fa con una serie di 10 incontri rivolti ai quartieri per fare la parola ai cittadini.

Manca più di un anno alle elezioni amministrative di Monza ma il centrosinistra - già con aria di coalizione - accende la macchina. Lo fa con una serie di incontri (online) destinati ai cittadini dei vari quartieri monzesi a partire da martedì 20 febbraio. A organizzarli sono Partito democratico, Azione, Italia Viva, MonzaAttiva e Possibile, che si rivolgono ai cittadini con tre domane: cosa serve a Monza? Cosa andrebbe migliorato nelle diverse parti della città? Cosa vorreste vedere realizzati nei prossimi cinque anni?

Il calendario di incontro prosegue fino a settembre: “La formula è tanto semplice quanto innovativa; incontri dove protagonisti saranno i cittadini che potranno portare all’attenzione degli esponenti di alcuni partiti e dei movimenti politici le problematiche più sentite, quartiere per quartiere, e quali i progetti che si ritengono più necessari”. Lo dice il titolo dell’iniziativa, “Ascoltando la città”, cioè un format - scrivono gli organizzatori - “mirato all’ascolto” che “esclude qualsiasi forma di propaganda o proposta; le serate servono per fare emergere i temi più sentiti, che siano noti all’opinione pubblica o più interni ai singoli quartieri”.

E ancora: “Gli organizzatori degli incontri, rappresentanti dei partiti che siedono all’opposizione dell’attuale governo della città, ascolteranno e annotaranno quanto diranno i residenti. Lo scopo è di ascoltare la voce dei cittadini e individuare i temi più sentiti su cui sono necessarie future proposte”.

Il calendario

Martedì 20 aprile alle 20:30, Sant’Albino

Giovedì 6 maggio alle 20:30, Cederna

Martedì 18 maggio alle 20:30, San Fruttuoso

Come: data la attuale situazione di emergenza legata al Covid - scrivono i partiti - i primi incontri saranno svolti online tramite la piattaforma Zoom. “L’auspicio è che la seconda parte del calendario possa vedere anche incontri in presenza”. Il link al singolo evento sarà reso disponibile di volta in volta e, in ogni caso, gli eventi saranno disponibili anche sulle pagine Facebook dei partiti promotori dell’iniziativa: Azione, Italia Viva, MonzaAttiva, Partito Democratico, Possibile.

