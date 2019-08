Monza, addio al cantiere in centro: a settembre arriva il marchio H&M Il vecchio-nuovo palazzo di piazza Trento Trieste e via Italia a Monza nelle ultime settimane si è svestito dei panni del cantiere che ha caratterizzato il colpo d’occhio del centro negli ultimi tre anni. A settembre arriva il marchio H&M.

Arriva il marchio di abbigliamento svedese H&M nel vecchio-nuovo palazzo di piazza Trento Trieste e via Italia che nelle ultime settimane si è svestito dei panni del cantiere che ha caratterizzato il colpo d’occhio del centro di Monza negli ultimi tre anni.

Lì dove c’erano l’ex calzaturificio delle sorelle Redaelli e l’ex teleria Meregalli e dove, sulle macerie del palazzo storico abbattuto nel 2016, è rinato (con le stesse caratteristiche) l’edificio da 1.800 metri quadri.

Il punto vendita aprirà a settembre in via Italia 6. Lo conferma la società che specifica che “ulteriori informazioni saranno divulgate a ridosso dell’apertura”.

Monza palazzo piazza Trento Trieste via Italia

(Foto by Chiara Pederzoli)

H&M esiste in Italia dal 2003 e oggi conta 164 punti vendita. “È stato il primo brand di moda a lanciare un progetto di raccolta degli abiti usati a livello globale – sottolinea la nota - Per i clienti sarà possibile consegnare i propri capi e i prodotti tessili anche nel nuovo punto vendita di Monza”.

La demolizione della vecchia palazzina aveva aperto un inedito cannocchiale dalla piazza su via Italia e sul duomo che è stato riempito nell’aprile 2018. A partire dalla fine di giugno 2019 i teli che coprivano le impalcature sono stati man mano tolti: a fare capolino, per primo, è stato l’ultimo dei tre piani del nuovo edificio e via via le facciate di piazza Trento e di via Italia, dipinte di un color ocra chiaro in linea con gli altri edifici del cuore della città.



Monza Cantiere piazza Trento nel 2017

(Foto by Fabrizio Radaelli)

