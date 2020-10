Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

La manifestazione dei ristoratori in piazza Trento e Trieste Foto Fabrizio Radaelli

Monza, i ristoratori protestano in centro: giro di piazza Trento con una bara Protesta dei ristoratori di Monza e della Brianza nel tardo pomeriggio di sabato 31 ottobre: una bara come simbolo del momento del settore

Cuochi, camerieri, baristi, imprenditori: il mondo della ristorazione è sceso in piazza anche a Monza per manifestare, pacificamente e secondo le disposizioni anti Covid-19, contro le nuove restrizioni, perché «chiudere alle 18 vuol dire non lavorare».

La manifestazione dei ristoratori

Hanno partecipato una trentina di persone che hanno fatto il giro di piazza Trento con una bara a simboleggiare il momento del settore. Presenti il parlamentare Massimiliano Romeo e l’assessore Massimiliano Longo.

