Monza, i Boschetti Reali rinascono con archi fioriti e farfalle: in attesa del parco giochi inclusivo (c’è un picnic di raccolta fondi)

La rinascita dei Boschetti reali passa anche dalle installazioni create in questi giorni per addobbare un angolo strategico della città tra parco e centro storico: oltre alla sistemazione filologica dei sentieri in ghiaia, l’amministrazione comunale (con il contributo di un privato che vuole restare anonimo) sta attrezzando l’area con archi fioriti e farfalle luminose che trasformeranno gli spazi del triangolo verde.

«Le farfalle sono simbolo della rinascita: si riappropriano dei Boschetti come spero faranno i monzesi» ha detto l’assessore Longo.

Colori nuovi in attesa della realizzazione del nuovo parco giochi inclusivo promosso dall’associazione Andiamo ai Boschetti. La raccolta fondi procede e proprio per avvicinare il traguardo Inner Wheel Club organizza per sabato 1 giugno un pic nic nel parco a pagamento il cui ricavato sarà devoluto al progetto “Parco Giochi Boschetti Reali”. Disponibilità fino ad esaurimento posti. A Cascina Frutteto dalle 12 alle 17.

L’iniziativa prevede laboratori didattici per bambini di tutte le età, alcuni gestiti dalla scuola di agraria. Info: Tel: 349 5017565 o picnicnelparco(at)gmail.com

Secondo quanto riferito da fonti istituzionalil il progetto ha superato il giro di boa e risulta finanziato per oltre il 50per cento del totale.

