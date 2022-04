Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Annamaria Colombo)

I bimbi al lavoro (Foto by Annamaria Colombo)

Monza: i bambini di San Biagio a scuola di educazione all’ambiente, l’Asilo nel bosco ripulisce il Parco I bambini della Scuola d’Infanzia Maria Bambina di San Biagio in occasione di cinque diverse giornate nelle quali hanno partecipato al laboratorio “Asilo del bosco” hanno ripulito il Parco di Monza.

Non è mai troppo presto per imparare ad amare la natura e il parco. I piccoli alunni della Scuola d’Infanzia Maria Bambina di San Biagio a Monza hanno dimostrato di essere dei veri estimatori del polmone verde monzese in occasione di cinque diverse giornate nelle quali hanno partecipato al laboratorio “Asilo del bosco”.

I bimbi al lavoro

L’iniziativa fa parte del progetto “Puliamo il parco” ideato da Asd Events nel quale la natura viene messa al centro con le sue bellezze e i suoi stimoli per giocare, conoscere, imparare, creare e soprattutto meravigliarsi.

Il bosco, in particolare, diventa una forza pedagogica fondamentale che mostra al bambino la vita della natura e i suoi cambiamenti. I mini allievi si sono divertiti a cercare i rifiuti in varie zone del parco e dei Giardini della Villa Reale e hanno imparato con i loro piccoli grandi gesti l’importanza della salvaguardia dell’ambiente. Ad accompagnarli nella loro avventura green, oltre agli organizzatori, la “tutor” Antonella e le educatrici della scuola, anche una squadra di simpatiche nonne volontarie.

