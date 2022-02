Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Roberto Magnani)

Nost Polizia locale (Foto by Roberto Magnani)

Monza: ha in tasca uno strumento da taglio, denunciato un 19enne Il giovane è stato identificato nei pressi del Nei dagli agenti del Nost della Polizia locale. Aveva lo strumento da taglio con impugnatura a martello che è stato sequestrato. È stato deferito a piede libero.

Fermato e identificato dalla polizia locale (Nucleo operativo sicurezza tattica) martedì 16 febbraio, nei pressi del centro civico Nei di Monza, dove si trovava insieme a due coetanei, che hanno insospettiti gli agenti in quanto alla loro vista hanno tentato di allontanarsi, un 19enne è stato denunciato in stato di libertà per porto di oggetto atto ad offendere.

Era infatti in possesso di uno strumento da taglio con impugnatura a martello e un teschio applicato. Agli agenti ha detto di averlo dimenticato in tasca dopo avere effettuato una escursione nei boschi. È scattato il sequestro dell’oggetto e per il ragazzo è arrivato il deferimento.

