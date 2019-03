Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: ha droga in auto, patente sospesa per trenta giorni Nuovi controlli antidroga della polizia locale di Monza nelle zone “calde” dello spaccio cittadino: nei giardini di via Artigianelli pizzicato un minorenne che spaccia hashish (e ha un tirapugni)

Nuovi controlli antidroga della polizia locale di Monza nelle zone “calde” dello spaccio cittadino: martedì 26 marzo gli agenti hanno contestato l’assunzione di stupefacenti a due soggetti controllati nei giardini della Villa Reale (marijuana) e in via Mosè Bianchi (cocaina).

Nei giardinetti di via Artigianelli nei guai un minorenne (al quale è stato contestato anche il porto abusivo di un tirapugni) e un maggiorenne pizzicati rispettivamente a spacciare hashish e marijuana. Infine, ai Boschetti Reali sono stati rinvenuti e sequestrati (con contestazione contro ignoti) due coltelli, un cellulare e circa 17 grammi di hashish.

L’altro materiale sequestrato ai Boschetti Reali

Mercoledì 27, in mattinata, nei pressi della Villa Reale, durante un controllo stradale è invece scattata la sospensione della patente per trenta giorni nei confronti di un automobilista trovato in possesso di sostanze stupefacenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA