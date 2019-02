Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Grandi feste per la Saugella: battuta Novara

Monza, grande impresa della Saugella: battute Novara e la Egonu Davanti a oltre 3mila spettatori la Saugella ha battuto a Monza alla Candy Arena il Novara del fenomeno Egonu. La palleggiatrice Hancock mvp del match

Saugella Monza – Igor Gorgonzola Novara 3-1 (23-25, 25-16, 25-20, 25-20)

Saugella Monza: Orthmann 21, Adams 5, Hancock 5, Begic 13, Melandri 6, Ortolani 15; Arcangeli (L). Devetag, Buijs 1, Bianchini. N.e. Balboni, Facchinetti, Bonvicini (L). All. Falasca

Igor Gorgonzola Novara: Piccinini 3, Chirichella, Carlini, Bartsch 6, Veljkovic 9, Egonu 24; Sansonna (L). Stufi 5, Camera, Plak 5, Nizetich 3, Bartsch 6. N.e. Bici, Zannoni. All. Barbolini

Saugella spettacolare ala Candy Arena di Monza. Una prestazione da incorniciare per la squadra di Falasca che con la regia di una impeccabile Hancock (mvp del match) ha lasciato solo un set al Novara di Egonu.

Una festa per gli oltre 3mila spettatori e per Ortolani e compagne che hanno lasciato alle avversarie solo il primo set, imponendosi nettamente in quelli successivi. La Saugella ha difeso bene su ogni palla e ha saputo dare continuità all’attacco anche grazie alle sapienti mani della Hancock e lasciandosi alle spalle le novaresi grazie a ottime prestazioni di Begic, Orthmann e Ortolani.

