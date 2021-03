Monza: gli Stati Uniti regalano respiratori portatili contro il Covid al San Gerardo Dieci respiratori portatili all’avanguardia per al Regione Lombardia, una parte al San Gerardo di Monza: sono i nuovi strumenti donati dagli Stati uniti d’America al Pirellone contro il Covid.

Gli Stati uniti regalano alla Lombardia dieci respiratori portatili per affrontare ancora meglio la sfida del Covid-19 in Lombardia. E due sono destinati al San Gerardo di Monza. Lo riferisce la Regione, che ha ricevuto dalla missione diplomatica degli Stati Uniti d’America in Italia e l’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) una parte del pacchetto di aiuti da 60 milioni di euro stanziato dagli Stati uniti per l’Italia.

Succede nei giorni in cui il nuovo presidente statunitense, Joe Biden, annuncia che per il 4 luglio in nipoti a stelle e strisce potranno tornare ad abbracciare i nonni per gli Usa saranno fuori pericolo grazie alla imponente campagna di vaccinazione voluta dalla Casa Bianca. Nessuno si è spinto così lontano in Italia, Lombardia inclusa, ma gli Usa danno una mano anche al Pirellone.

“ I respiratori portatili prodotti negli Stati Uniti sono dotati di una tecnologia all’avanguardia e molto richiesta. Sono strumenti compatti e mobili che consentiranno alle strutture sanitarie della Lombardia flessibilità nel trattamento dei pazienti colpiti dal virus” scrive la Regione che ha deciso di distribuire i respiratori alle Asst Santi Paolo e Carlo e Asst Fatebenefratelli Sacco di Milano, Asst di Monza, Asst di Bergamo Est e Asst di Lecco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA