Il giovane non è in pericolo di vita

Monza, gli nascondono le chiavi dell’auto, si arrabbia e cade: ricoverato per trauma cranico Un 22enne si trova ricoverato all’ospedale San Gerardo: gli amici hanno spiegato ai poliziotti di aver nascosto le chiavi dell’auto per evitare che guidasse visto che era sotto gli effetti dell’alcol.

Si trova ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza con un trauma cranico, non è in pericolo vita, un 22enne che martedì 2 febbraio in serata è caduto a terra procurandosi una lesione alla testa nel parcheggio nelle vicinanze dell’istituto scolastico Mosè Bianchi tra le vie Pellettier e Cavallotti, a Monza.

Sul posto, oltre a personale sanitario invitato dal 118, è intervenuta anche una Volante della polizia per ricostruire l’accaduto. Agli agenti gli amici del ragazzo hanno riferito che la caduta sarebbe avvenuta in un momento di escandescenza, una reazione dopo avergli nascosto le chiavi dell’auto per evitare che la potesse utilizzare visto che, dopo una serata in compagnia, era ubriaco.

