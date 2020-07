Monza: fuga di gas sotto l’aiuola, 22 persone evacuate in via Rota Ventidue persone evacuate e fuori casa per circa sei ore lunedì sera in via Rota a Monza a causa di una fuga di gas. Anche i vigili del fuoco sul posto, nessun ferito.

Ventidue persone evacuate, nessun ferito. È il bilancio dell’intervento dei vigili del fuoco lunedì sera a Monza, in via Rota, per una fuga di gas proveniente dal sottosuolo in corrispondenza di un’aiuola condominiale. L’allarme è scattato poco prima delle 21.

L’intervento di messa in sicurezza da parte dell’azienda del gas è durato 6 ore, quindi le famiglie hanno potuto far rientro nelle loro abitazioni. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza, il nucleo NBCR di Milano, due squadre dell’azienda del gas e la polizia locale.

Monza fuga di gas via Rota

© RIPRODUZIONE RISERVATA