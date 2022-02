Monza: flashmob di Civicamente davanti alla Feltrinelli in chiusura Un flashmob davanti alla Feltrinelli di Monza di cui è stata annunciata la chiusura per “salutarla” e sperando che sia “un arrivederci”: lo annuncia per la mattina di sabato 12 febbraio Civicamente.

“Abbiamo appreso dalla stampa che la storica attività Feltrinelli di Monza, cornice di tantissimi ricordi per molti monzesi, a breve chiuderà. Non conosciamo i particolari economici di questa triste decisioni ma ci piace comunque pensare che presto si riuscirà a trovare una soluzione alternativa per dare continuità allo straordinario servizio culturale e sociale offerto fino ad oggi”. A scriverlo è Paolo Piffer, consigliere comunale della lista Civicamente a Monza, che annuncia per la mattina di sabato 12 febbraio (alle 11) un flashmob davanti alla Feltrinelli di via Italia per salutare la libreria, “sperando che sia solo un arrivederci”.

“Tutti invitati”; aggiunge: “Chi governa parla tanto di tutela al commercio locale ma i fatti raccontano tutta un’altra storia. Monza sta cambiando, e purtroppo non in meglio. In campagna elettorale si promette l’impossibile ma una volta eletti non è mai colpa della politica”.

