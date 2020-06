Monza: fiori arcobaleno per l’assessore sovranista (e il resto della giunta) L’associazione Lgbtq “Brianza oltre l’arcobaleno” ha portato un fiore accompagnato da un biglietto a ogni componente della giunta di Monza dopo l’assessore Arena in visita a Mosca

Le dichiarazioni dell’assessore alla Sicurezza di Monza Federico Arena sui matrimoni russi nati dall’unione di soli uomini e donne non sono piaciute all’associazione Lgbtq “Brianza oltre l’arcobaleno”. Succede alla vigilia del Brianza Pride e al centro della polemica ci sono le parole dell’esponente leghista della giunta Allevi che in visita a Mosca (con Paolo Grimoldi) su facebook ha scritto: «Affermazione della Sovranità nazionale, Matrimonio sancito come esclusiva unione tra uomo e donna e superiorità del diritto nazionale rispetto a quello internazionale sono solo alcuni dei principi cardine di questa riforma...a me piace, a voi amici?».

Oscar Innaurato di Brianza oltre l'arcobaleno porta i fiori agli assessori di Monza

Al sodalizio invece rappresentato da Oscar Innaurato non è piaciuto affatto tanto che sul profilo di “Brianza oltre l’arcobaleno” si legge: «È assolutamente inaccettabile che l’assessore del Comune di Monza, Federico Arena dichiari pubblicamente una cosa del genere. Non è istituzionale. Non è democratico ed inoltre ci fa vergognare di come possa rappresentare la Brianza e l’Italia nel mondo. Ricordiamo inoltre che la Repubblica Italiana è uno stato di Diritto, non è una federazione oligarchica come la Russia di Putin».

Lo stesso Innaurato lunedì mattina si è recato in municipio a Monza e ha consegnato una rosa ad ogni componente della giunta Allevi perché ha detto che «questo gesto simbolico insieme ad alcuni bigliettini scritti da alcuni membri della nostra associazione facciano riflettere tutto l’esecutivo sulla gravità delle parole di Arena».

