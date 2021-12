Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: fermato per un controllo si dà alla fuga e investe un agente di Polizia L’agente ha rimediato lesioni a un braccio guaribili in 15 giorni. Il conducente dell’auto, di Cinisello Balsamo, è stato denunciato. L’episodio è avvenuto in viale Lombardia all’altezza del rondò dei Pini.

Prima avrebbe mostrato l’intenzione di fermarsi, poi improvvisamente ha accelerato investendo un agente della Polizia di Stato che ha riportato lesioni al un braccio, prognosi di 15 giorni. L’episodio è avvenuto a Monza in viale Lombardia nei pressi del rondò dei Pini, martedì pomeriggio durante un uno dei tanti controlli straordinari delle forze dell’ordine in occasione delle imminenti festività, anche con l’ausilio del personale del Reparto Prevenzione Crimine Lombardia.

Quanto gli agenti hanno intimato l’alt a una Citroen con due persone a bordo, nel corso delle verifiche di rito, il conducente del veicolo, di 45 anni, e il passeggero, classe 1958, entrambi residenti in Cinisello Balsamo, dopo aver inizialmente mostrato un atteggiamento collaborativo, si sono dati alla fuga investendo l’agente.

Il personale della Questura di Monza coadiuvato dal personale del Commissariato di P.S. di Cinisello Balsamo e dalla Polizia Locale di Cinisello Balsamo, hanno accertato grazie al ricorso ai presidi tecnologici sul territorio che il veicolo era transitato in ingresso nel Comune di Cinisello Balsamo , in orario e luogo compatibili con la fuga del veicolo investitore

Sono stati quindi immediatamente istituiti massicci servizi di controllo per individuare i fuggitivi che, il giorno successivo, si sono costituiti spontaneamente alla Questura di Monza e al Commissariato di Cinisello Balsamo. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine, è stato deferito alla Procura della Repubblica in stato di libertà per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

