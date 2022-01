Monza: fermato di notte in viale Sicilia dai carabinieri ha della droga nell’auto Un 24enne monzese è stato tratto in arresto: nel portaoggetti dello sportello e nel bagagliaio aveva 135 grammi di hashish. Trovato anche un bilancino. A casa aveva pochi grammi di marijuana. L’arresto è stato convalidato.

Aveva dell’hashish nel vano portaoggetti dello sportello e nel bagagliaio dell’auto un 24enne monzese arrestato mercoledì 26 gennaio nella notte dai carabinieri della locale Compagnia. La scoperta è avvenuta durante un posto di controllo dei militari allestito in viale Sicilia nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto dello spaccio. Oltre allo stupefacente, in tutto 135 grammi, i militari hanno trovato e sequestrato anche un bilancino di precisione e 275 euro in contanti, verosimilmente il provento della attività di spaccio. La perquisizione è stata estesa anche nella abitazione dell’uomo dove sono stati requisiti pochi grammi di marijuana. Processato per direttissima. il giudice ha convalidato l’arresto.

