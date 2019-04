Monza Via Lecco, il luogo dell’evento (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: ferma l’auto e si chiude dentro, intervento in via Lecco Sono intervenuti in forze nel pomeriggio di lunedì 1 aprile per un uomo che, in prossimità del semaforo di via Lecco a Monza con via Aliprandi, si è fermato poco prima del ponte sul Lambro e ha spento l’auto.

Guardia di finanza, polizia, carabinieri e ambulanza. Sono intervenuti in forze nel pomeriggio di lunedì 1 aprile per un uomo che, in prossimità del semaforo di via Lecco a Monza con via Aliprandi, si è fermato poco prima del ponte sul Lambro, ha spento l’auto e lì è rimasto. Chiuso dentro, nonostante i clacson degli altri automobilisti e poi i tentativi delle forze dell’ordine. L’uomo ha risposto malamente anche a un monzese che ha provato a bussare sul finestrino per provare a portare aiuto.

È successo a cavallo delle 17 e tutto è durato per circa un’ora. L’uomo alla fine è sceso e soccorso. Inevitabili le code.

