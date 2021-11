Monza: fa uno scambio con un automobilista e ha addosso cocaina e denaro, scatta l’arresto Un uomo di origine nordafricana è stato arrestato dagli agenti del Nost della polizia locale in via Rosmini, a Monza. Addosso aveva diverse dosi di cocaina.

Gli agenti del «Nost» («Nucleo Operativo Sicurezza Tattica») della polizia locale di Monza mercoledì pomeriggio hanno effettuato un arresto per spaccio di cocaina in via Rosmini. Si tratta di un uomo di origine nordafricana già noto per precedenti legati allo spaccio.

In sella a una bicicletta è stato notato dagli agenti avvicinarsi a un veicolo fermo ed ha effettuato uno scambio con il conducente. E’ stato fermato poco dopo dagli operatori del «Nost», mentre l’uomo a bordo dell’auto è riuscito a scappare, e trovato in possesso di diverse singole dosi di cocaina e di denaro verosimilmente proveniente dall’attività di spaccio.

Arrestato, è stato condotto presso la camera di sicurezza del Comando di Polizia Locale di via Marsala. Giovedì mattina, durante l’udienza di convalida, è stato confermato l’arresto con rinvio al 20 gennaio dell’udienza dibattimentale. In attesa del dibattimento il Giudice ha applicato la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.

