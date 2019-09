Monza, fa la spesa di bottiglie di rum e gin senza pagare: arrestato Un uomo è stato arrestato dalla polizia per furto aggravato all’Esselunga di via Buonarroti a Monza. Ha preso numerose bottiglie di superalcolici, gin e rum, e ha cercato di andarsene senza pagare.

È andato al supermercato, ha fatto un’attenta scelta di numerose bottiglie di superalcolici, le ha riposte in una busta di plastica rigida e poi è uscito. Ma attraverso una cassa chiusa e senza pagare. L’uomo, 41 anni, è stato fermato venerdì sera dalla sicurezza dell’Esselunga di via Buonarroti a Monza e poi arrestato per furto aggravato dalla polizia di Stato. Nella borsa di plastica aveva riposto sei bottiglie di gin e sette di rum per un valore di circa 200 euro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA