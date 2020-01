Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza: Esselunga cresce e “ristruttura” il parcheggio dello stadio Brianteo Via libera all’ampliamento dell’Esselunga di via Buonarroti: la superficie di vendita passa a 3.100 metri quadrati: con metà della risorse incamerate dal Comune viene sistemato il parcheggio del Brianteo.

Circa 650mila euro saranno destinati a interventi di riqualificazione del parcheggio dello stadio Brianteo, 90mila si investiranno in attività di marketing territoriale, 30mila serviranno per effettuare nuove piantumazioni, 50mila saranno riservati al Distretto urbano del commercio per iniziative a sostegno dei negozi di vicinato della città.

È di 1 milione e 142mila euro la cifra che Esselunga verserà al Comune di Monza a fronte del via libera all’intervento di ampliamento del punto vendita di via Buonarroti. Perché il supermercato si allarga (all’interno degli spazi esistenti): è ufficiale. La conferenza dei servizi convocata dal comune nei giorni scorsi ha accolto la proposta dell’operatore con il parere favorevole di regione, provincia e comune. Contraria Confcommercio. Il supermercato aumenterà la superficie di vendita del 24% per passare dagli attuali 2.500 metri quadri a 3.101, senza ampliare la struttura complessiva.

© RIPRODUZIONE RISERVATA