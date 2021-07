Monza e Brianza: parti per le vacanze e i bagagli li portano Poste italiane Nuovo servizio di Poste italiane attivo anche per Monza e Brianza: la società si occupa di recapitare sul luogo delle vacanze i bagagli sia in Italia sia all’estero.

In vacanza senza il peso dei bagagli. Ha preso il via dal 22 luglio un nuovo servizio di Poste italiane che consente di spedire le valigie direttamente nei luoghi di villeggiatura, organizzando tutto direttamente dallo smartphone o dal computer.

Per accedere al servizio basta collegarsi al sito poste.it oppure tramite l’app Ufficio postale nella sezione “pacco”, acquistando le spedizioni che occorrono. Si parte da una spesa minima di 8,50 euro

Poste italiane provvede al ritiro gratuito direttamente all’indirizzo indicato e alla consegna che verrà fatta al recapito che dovrà essere specificato dal cliente. È possibile anche procedere alla spedizione utilizzando gli uffici postali abilitati presenti anche sul territorio di Monza e Brianza.

Fino alla consegna del bagaglio si potrà monitorare lo stato di spedizione tramite email o sms.

Il servizio, chiamato Poste delivery express, consente di spedire bagagli ma anche pacchi fino a un massimo di 30 chili e 220 centimetri come somma totale di altezza, lunghezza e larghezza. Il bagaglio spedito arriverà entro tre giorni lavorativi con la spedizione veloce o in quattro giorni lavorativi con la spedizione standard verso tutte le destinazioni in Italia. Per le consegne in Europa i tempi di spedizione sono di 3 o 5 giorni.

