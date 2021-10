Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

In arrivo la pioggia

Monza e Brianza: meteo, previste piogge intense nel pomeriggio di lunedì 1 novembre Secondo le previsioni del portale specializzato 3bmeteo.com domenica 31 ottobre in Lombardia i cieli saranno molto nuvolosi o coperti con piogge deboli. Precipitazioni più intense lunedì, a MB temperature tra 11 e 12 gradi.

Meteo tipicamente autunnale per il week-end del ponte dei morti. Da sabato 30 nel pomeriggio sono iniziate le prime deboli precipitazioni e con il passare delle ore non andrà meglio. Secondo le previsioni del portale specializzato 3bmeteo.com domenica 31 ottobre in Lombardia i cieli saranno molto nuvolosi o coperti e sono previste ancora piogge deboli, più diffuse sulle province occidentali della regione.

Peggiorerà invece lunedì 1 novembre quando un fronte perturbato porterà per la festa di Tutti i Santi possibili piogge più consistenti, anche a carattere di rovescio: in provincia di Monza e Brianza previste precipitazioni particolarmente intense nel pomeriggio, temperature comprese tra gli 11 e i 12 gradi.

