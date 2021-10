Monza e Brianza: la Finanza sequestra 444.000 metri di cavo elettrico non conforme in quattro aziende Operazione del Comando provinciale insieme a quello di Bergamo, nel mirino quattro società gestite da cinesi in Brianza. Sequestrati anche circa 2.000 apparecchi, catalogati come adattatori elettrici, privi della marchiatura “CE” e della prescritta dichiarazione di conformità.

La Guardia di finanza, Comandi Provinciali di Monza e Bergamo, nell’ambito di controlli economici del territorio per il contrasto all’importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea, hanno individuato e sequestrato migliaia di prodotti elettrici non sicuri.

Interessate quattro società gestite da cittadini di etnia cinese, tutte in un medesimo stabile industriale, in Brianza, destinato - dicono le Fiamme gialle: «per circa 10.000 metri quadrati a magazzino centralizzato».

Le investigazioni e l’esame di documenti effettuato sul posto dai Finanzieri dei Nuclei di Polizia Economico - Finanziaria di Monza e Bergamo, hanno permesso di scoprire, stoccate in magazzino: «oltre 3.700 bobine per complessivi 444.000 metri di cavo elettrico - in grado di coprire ad esempio una distanza tra Milano e Trieste - e circa 2.000 apparecchi, catalogati come adattatori elettrici, privi della marchiatura “CE” e della prescritta dichiarazione di conformità “UE”».

Sempre la Finanza dà notizia di avere accertato che la merce sarebbe stata detenuta: «per l’immissione sul mercato, anche attraverso la Grande Distribuzione Organizzata».

L’intero stock di materiale elettrico è quindi risultato non conforme e potenzialmente pericoloso per la salute e l’incolumità dei cittadini e, sequestrato in via amministrativa con la conseguente applicazione: «di norme sanzionatorie di cospicua entità, con contestuale segnalazione dei rappresentanti legali delle società alla Camera di Commercio di Milano, Monza e Lodi».

