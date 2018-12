Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Monza e Brianza: i personaggi del 2018 scelti dal CittadinoMB Succede da sette stagioni e anche per il 2018 il Cittadino ha scelto il personaggio dell’anno di Monza e delle quattro edizioni della Brianza. Ecco chi sono.

Succede da sette stagioni e anche per il 2018 il Cittadino ha scelto il personaggio dell’anno di Monza e delle quattro edizioni della Brianza. Adriano Galliani è il monzese del 2018, il monzese che a settembre è tornato nel mondo del calcio insieme a Silvio Berlusconi acquisendo il Monza.

«Il suo ritorno a Monza, traiettoria circolare di una carriera da dirigente sportivo cominciata proprio in città, ha rappresentato una delle scosse mediatiche più elettrizzanti dell’anno. Ne hanno parlato la stampa nazionale e persino internazionale, raccontando l’acquisto del Monza da parte dell’accoppiata Berlusconi-Galliani come l’ultimo, romantico capitolo di un calcio d’altri tempi», ha scritto il direttore del Cittadino, Claudio Colombo, motivando la scelta.

E in Brianza? Ancora sport con le “cugine volanti” Alice Maria Arzuffi e Maria Giulia Confalonieri. Abitano a Seregno e rappresentano il presente, e il futuro, del ciclismo azzurro. Sono il personaggio dell’anno della Brianza Nord.

C’è un po’ l’epica dell’impresa anche nel personaggio della Brianza Sud: sono i pendolari. Tutti idealmente rappresentati nelle loro odissee quotidiane a bordo dei treni della linea S9-S11 da una 28enne di Desio che tiene un diario raccontato e spedito via mail alle istituzioni e al gestore del servizio ferroviario.

Arte, cultura, ambiente, passione nel personaggio dell’anno del Vimercatese: è il mezzaghese Fiorenzo Mandelli, il custode del santuario della Madonna della Rocchetta recuperato a Cornate dopo anni di degrado. Il Cicerone dell’Adda, tra Leonardo da Vinci e i segreti custoditi sulla riva destra del fiume.

La forza del ricordo e la volontà di guardare avanti nei personaggi dell’anno della Valle del Seveso: sono Stefano, Alessandro e Eleonora, i tre figli di Valeria Bufo uccisa in strada dal loro padre la scorsa primavera. Hanno intrapreso un cammino impegnativo, nel segno del sorriso della loro mamma, testimoni per lei e per le altre donne vittime della violenza. Il progetto si chiama “X noi Vale” e li ha portati anche nelle scuole.

