Monza e Brianza: ecco i vincitori del Premio Talamoni, c’è anche Giambelli Un riconoscimento alla memoria per Valentino Giambelli, poi Raffaele Morandini, Domenico Flavio Ronzoni, la Polisportiva Sole, l’Associazione musicale Ettore Pozzoli: chi sono i vincitori del Premio Talamoni 2019.

L’eroico Raffaele Morandini, lo scrittore Domenico Flavio Ronzoni, la Polisportiva Sole di Lissone, l’associazione musicale Ettore Pozzoli. E poi, alla memoria, a Valentino Giambelli. Sono loro i vincitori dell’edizione 2019 del Premio Beatro Talamoni, la cui cerimonia è in programma giovedì 3 ottobre alle 17.30 nella sede della Provincia, in via Grigna 13. La benemerenza civica provinciale è stata istituita nel giorno di nascita del sacerdote monzese. ai premi si aggiungono le menzioni d’onore su proposta del presidente della Provincia per Claudia Limonta Rovagnati, presidente della Rovagnati e don Naborre Nava, compianto sacerdote di Veduggio con Colzano.

«Abbiamo ricevuto tante candidature che ci raccontano una Brianza bella, dedita al fare ma anche al bene - ha detto Luca Santambrogio, presidente MB - Abbiamo deciso così di dare due riconoscimenti in più che ci confermano di vivere in una terra operosa e solidale. Novità di quest’anno è il coinvolgimento di alcune scuole superiori nell’organizzazione della cerimonia: un primo passo per avvicinare i giovani a questo Premio che riconoscere il valore delle persone eccezionali che ci circondano».

Le motivazioni

Cav. Uff. Raffaele Morandini ( Comune di Seveso) – campione in differenti discipline sportive, tra cui l’alpinismo è l’unico brianzolo ad avere ricevuto numerose alte onorificenze dello Stato, tra cui la Palma d’Oro al Merito tecnico del C.O.N.I. Si è reso poi protagonista di un gesto eroico per cui è stato insignito della Benemerenza al Merito Civile dal Ministero dell’Interno;

Domenico Flavio Ronzoni (Comune di Briosco) – vanta una attività trentennale nel campo della ricerca storica e dell’attività editoriale con una attenzione particolare alla Brianza, alla sua storia, alle sue tradizioni, ai suoi personaggi;

Polisportiva Sole A.S.D Onlus ( Comune di Lissone) – punto di riferimento nel territorio della Federazione Regionale Special Olympics, rappresenta un vero esempio di inclusione valorizzando le potenzialità motorie di atleti “speciali” ;

Associazione Culturale Musicale Ettore Pozzoli (Comune di Seregno) – realtà presente dal 2007 per promuovere una cultura musicale attraverso la valorizzazione di giovani talenti della Brianza e della Lombardia;

Valentino Giambelli – alla memoria ( Comune di Monza) – brianzolo doc, persona geniale ricca di accattivante umanità, amante del calcio prima giocato con capacità e passione e poi promosso con grande impegno, ha legato il suo nome a quello del Calcio Monza di cui è stato Presidente per ben 19 anni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA