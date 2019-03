Monza, duemila persone in piazza per una Brianza solidale Duemila persone in piazza a Monza per chiedere una Brianza solidale, capace di essere accogliente nei confronti degli stranieri che hanno trovato qui un loro spazio di vita.

Piazza Trento e Trieste riempita da associazioni, sindacati e singoli cittadini per chiedere una Brianza solidale. La mobilitazione annunciata nelle scorse settimane si è svolta a Monza raccogliendo duemila persone.

Brianza solidale in piazzaFoto Paola Farina

Una manifestazione per unire e non per dividere ma per garantire un “territorio sempre aperto” che non vuole togliere prospettive per il futuro a coloro che hanno trovato qui un loro spazio proveniendo da Paesi lontani. In Brianza ci sono oltre 70 mila persone di origine straniera che rappresentano anche una ricchezza economica e sociale.

Brianza solidale in piazzaFoto Paola Farina

