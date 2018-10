Monza: due volte in pochi giorni, arrestato per maltrattamenti in famiglia Diversi gli episodi violenti contro le donne negli ultimi giorni a Monza. Un uomo di 37 anni è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia: fermato per due volte in pochi giorni per lo stesso reato.

Fermato due volte in pochi giorni per lo stesso reato: maltrattamenti in famiglia. Ma sono diversi gli episodi violenti contro le donne a Monza negli ultimi giorni La polizia di Stato giovedì ha arrestato un uomo di 37 anni, di origine romana, che si è presentato a casa della ex compagna nel quartiere Cederna nonostante la misura cautelare di non fare ritorno a Monza e di non avvicinarsi ai familiari della sua ex. Disposizioni non rispettate che gli sono costate due incontri con la polizia in pochi giorni: rischia la reclusione fino a sei anni.

Alla fine di settembre è stata una donna cinquantenne a rivolgersi alla polizia denunciando le botte ricevute dal marito. L’uomo ora rischia, oltre alla denuncia e l’ammonimento del Questore, anche la sospensione della patente fino a 3 mesi.

