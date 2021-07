Cantiere scuole provincia ex Cgs (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, due licei all’ex Cgs: convenzione in arrivo Nell’azienda dismessa dal 2008 si spostano la succursale del liceo Porta e il liceo musicale Zucchi. Sono in corso i primi interventi per mettere in sicurezza la struttura in attesa della firma della convenzione.

Tutto pronto a Monza per il recupero dell’ex Cgs perché si trasformi nel nuovo polo liceale per ospitare il liceo Porta (la succursale dopo anni di convivenza con la media Bonatti) e il musicale dello Zucchi. In queste settimane sono in corso i primi interventi per mettere in sicurezza la struttura in attesa della firma della convenzione tra il privato, la Provincia e il Comune perché possano iniziare i lavori necessari per realizzare le aule della scuola. Un nodo burocratico che deve essere sciolto.

«La manifestazione d’interesse della provincia sull’area dell’ex Cgs consente alla città di avere una maggiore disponibilità di spazi - commenta Pier Franco Maffè, assessore all’istruzione del comune monzese - per le nostre scuole. Un nuovo polo liceale che risponde alle esigenze di due importanti istituti scolastici. Siamo anche al lavoro, sempre con i referenti provinciali, per trovare soluzioni concrete sulla gestione delle scuole che si trovano in edifici comunali».

Il nuovo polo liceale dovrebbe occupare circa 6mila metri quadri della vecchia fabbrica dismessa nel 2008 e sarà attiguo all’International School.

«Siamo pronti per dare il via ai lavori - continua Fabio Meroni, consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica - all’interno della struttura. Al momento il privato sta provvedendo a mettere in sicurezza l’area, all’atto della firma della convenzione prenderanno il via anche gli interventi per la conversione degli spazi in aule».

