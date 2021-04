Monza: due gattini appena nati gettati nella spazzatura e salvati dai passanti Hanno sentito dei piccoli gemiti, hanno cercato di capire da dove venissero e alla fine lo hanno scoperto: erano quelli di due gattini appena nati che qualcuno ha pensato di buttare nella spazzatura a San Rocco di Monza.

A due settimane esatte dal ritrovamento di otto cuccioli abbandonati in un sacco a Seveso un altro episodio simile è avvenuto nella mattina di giovedì 22 aprile a Monza, nel quartiere San Rocco. Protagonisti due gattini appena nati, trovati in un sacchetto gettato in un cestino dei rifiuti. Alcuni passanti hanno udito dei gemiti, dei lamenti flebili, quasi impercettibili, che parevano una suggestione.

A una donna è caduto l’occhio sul contenitore dei rifiuti dove era stato depositato un piccolo sacco. Lo ha preso tra le mani accorgendosi subito che non era vuoto. Quando lo ha aperto non credeva ai propri occhi: dentro c’erano due gattini probabilmente nati da poche ore o forse venuti al mondo qualche giorno fa. La signora si è subito messa in contatto con un veterinario suo conoscente per informarlo della scoperta e soprattutto per chiedergli di prendersi cura dei micetti che, non essendo ancora svezzati, richiedono grande attenzione. Increduli anche gli altri passanti che hanno assistito al salvataggio che ancora non riescono a capacitarsi di tanta crudeltà.

