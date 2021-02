Monza: distrazione al volante, effetto bowling in via Borgazzi Un sessantenne nel primo mattino di martedì 2 febbraio ha perso il controllo del suo furgone e si è schiantato contro un’auto in sosta che ne ha colpite e danneggiate altre due. Sul posto la polizia locale per i rilievi. Nessuno è rimasto ferito.

