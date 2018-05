Monza: decine di persone al presidio del Partito democratico per la Costituzione e le istituzioni Circa duecento persone hanno risposto alla chiamata del Partito democratico di Monza e Brianza e si sono presentate nel pomeriggio di martedì 29 maggio davanti alla Prefettura in via Prina in solidarietà con il presidente Mattarella e le istituzioni.

«La democrazia non è la dittatura della maggioranza, si regge su equilibri importanti - ha detto al megafono il segretario provinciale Pietro Virtuani - Sulla suddivisione dei poteri, sul rispetto del ruolo delle istituzioni, sulla necessità che si trovino accordi sulla base dell’interesse nazionale e dell’interesse comune. In nessun modo permetteremo che la Costituzione della Repubblica e i diritti che ci appartengono vengano calpestati».



I presenti, con bandiere tricolore, dell’Europa e del partito, si sono dati un nuovo appuntamento per la manifestazione di venerdì a Milano, in piazza della Scala.

