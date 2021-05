La donazione del Mapelli alla “Food for all” (Foto by Michele Boni)

Monza: dall’istituto scolastico Mapelli migliaia di mascherine e litri di disinfettante alla “Food for all” Sostegno concreto dell’istituto scolastico alla associazione (che ringrazia) impegnata ad aiutare le persone in difficoltà economica con generi alimentari e di prima necessità e che negli ultimi mesi ha contato anche su donazioni di alcune attività commerciali.

Non sono solo i commercianti del territorio a sostenere l’associazione monzese “Food for all”, ma anche le scuole. «Un ringraziamento speciale all’Istituto Mapelli di Monza, al dirigente scolastico, Aldo Melzi, e alla professoressa Manuelita Vella per l’enorme donazione appena ricevuta (e ai ragazzi che hanno aiutato a caricare!): 10.000 mascherine 24 litri di disinfettante 1350 sacchetti per i kit igiene. Quando le collaborazioni si estendono a macchia d’olio per un unico fine.» ha fatto sapere la presidente del sodalizio, Amrita Ceravolo, giovedì 27 maggio.

“Food for all” è un’associazione impegnata ad aiutare le persone in difficoltà economica con generi alimentari e di prima necessità. «In questi mesi abbiamo potuto contare anche su Affari & Sport che ci ha donato delle scarpe usate, il bar Tabaccone che ci regala le brioches e il ristorante Pappa e Pizza che ci fa avere gratuitamente alcuni prodotti alimentari. Un grande grazie lo rivolgiamo davvero a tutti coloro che ci danno una mano» ha aggiunto Roberto Manzato volontario del gruppo coordinato da Ceravolo.

