Monza: dal 14 aprile tornano in vigore divieto di sosta per lavaggio strade, disco orario, strisce blu La Lombardia torna arancione da lunedì, Monza ripristina parcheggi a disco orario, strisce blu e divieto di sosta per lavaggio strade da mercoledì 14 aprile.

La Lombardia torna arancione da lunedì, ma a Monza non scatterà subito il ritorno alla normalità per quanto riguarda parcheggi a pagamento e divieti di sosta sospesi nelle settimane dell’emergenza più stretta. Lo ha comunicato il sindaco Dario Allevi.

“Per dare a tutti il tempo di organizzarsi al meglio concederemo due giorni in più di sospensione per parcheggi a disco orario, strisce blu e divieto di sosta per lavaggio strade, che torneranno in vigore da mercoledì 14 aprile”, ha spiegato.

