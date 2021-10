Monza: crollano decine di metri di recinzione della scuola, nessun ferito, danneggiate due auto Paura in mattinata in via Monte Rosa, traversa di viale Cesare Battisti. Una porzione di muro di una proprietà privata è improvvisamente crollata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Sul posto i vigili del fuoco e la polizia locale

SI è sentito un boato e un tratto di un muro di cinta di una proprietà privata (che ospita le scuole parrocchiali di San Biagio e l’Ecfop) lungo qualche decina di metri è collassato. Fortunatamente non transitava nessuno e i danni si sono limitati a un paio di auto in sosta. Il crollo è avvenuto nella mattinata di martedì 26 ottobre a Monza, in via Monte Rosa, nei pressi di viale Cesare Battisti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale e una pattuglia della Polizia locale. La proprietà, immediatamente contattata - dicono dal Comando di via Marsala: «Si è fatta parte attiva ai fini del ripristino dello stato dei luoghi e messa in sicurezza della restante porzione di recinzione».

Il muro crollato (foto Polizia locale Mz)

