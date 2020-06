Monza Via Italia (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, coppia aggredisce i carabinieri È accaduto nella notte di mercoledì in via Italia: una coppia ha detto di essere stata aggredita da uno sconosciuto. Ma durante l’identificazione si è scagliata sui militari. Dopo l’arresto, su decisione del Tribunale, è stata rimessa in libertà.

Ha detto ai carabinieri di aver ricevuto una bottigliata in testa da uno sconosciuto, poi fuggito, ma durante l’identificazione, insieme alla fidanzata, per sottrarsi ai controlli, per motivi al momento non noti, ha aggredito i militari. Per l’uomo, un 37enne monzese e la ragazza, di 27, anche lei residente in città, è scattato l’arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale. I fatti sono accaduti mercoledì notte in via Italia, in centro città, dove una pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Monza è intervenuta a seguito di una segnalazione per un’aggressione.

Effettivamente il trentasettenne era a terra dolorante, tanto che i militari hanno chiesto l’intervento dei sanitari del 118. Dopo essere stato medicato, durante le fasi di identificazione , l’uomo, insieme alla compagna aggrediva a sua volta fisicamente i militari prima di essere entrambi bloccati. In mattinata la coppia è stata rimessa in libertà in esecuzione di un decreto emesso dall’Autorità Giudiziaria.

