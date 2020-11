Monza contro la violenza sulle donne: mostra online, conferenze in streaming e un video per #Iovirispetto Monza e la Brianza non si fermano per il 25 novembre e per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: mostra online, conferenze in streaming e le immagini della campagna #IoViRispetto.

Mostra online, conferenze in streaming e le immagini della campagna #IoViRispetto. Pur nell’emergenza sanitaria, che impedisce incontri pubblici e iniziative, Monza e la Brianza non si fermano per il 25 novembre e per la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Il calendario - promosso all’interno del Tavolo Monza Pink Network, che riunisce le 34 associazioni che partecipano al Tavolo delle Pari Opportunità – si è aperto la scorsa settimana coll webinar promosso da Fidapa e dedicato alla violenza economica.

Mercoledì è in programma la mostra online “La rivoluzione delle donne”, tratta dal volume “la rivoluzione delle Sibille – l’eredità espressiva ed esistenziale delle donne”. A cura di Antonetta Carrabs e Iride Enza Funari, Zeroconfini onlus, FIDAPA – BPW Italy Modoetia Corona Ferrea. Il video sarà pubblicato sulla pagina FB e sul canale YouTube di Fidapa Modoetia Corona Ferrea.

Giovedì 3 dicembre appuntamento con la conferenza in streaming “Modoetia Corona Ferrea incontra la criminologa Roberta Bruzzone”. Durante l’incontro si terrà la presentazione del libro “Favole da incubo” dieci (più una) storie da raccontare per impedire che accadano ancora. Partecipano Emanuela Valente, giornalista e fondatrice di Inquantodonne – Osservatorio sul Femminicidio in Italia e la giornalista Laura Marinaro. Il collegamento streaming è sulla pagina FB “Roberta Bruzzone Psicologa e Criminologa”.

In occasione del 25 novembre il Comune di Monza diffonderà online e sui canali social network istituzionali anche un video con i numeri utili dei centri antiviolenza, richiamando la campagna fotografica dello scorso anno #Iovirispetto, che proponeva volti di uomini noti che avevano scelto di testimoniare la loro attenzione sul tema della lotta alle violenze.

