Monza: contest per il nuovo murales dell’oratorio di San Gerardo La parrocchia di San Gerardo lancia un concorso per cercare il nuovo murales per l’oratorio di via Cremona a Monza. Tutti possono partecipare.

Cercasi artista per il muro dell’oratorio di San Gerardo a Monza. A lanciare il contest è la parrocchia che dopo diversi anni intende rinnovare il murales all’ingresso dell’oratorio di via Cremona. Tutti possono partecipare: giovani e bambini, adulti e anziani, chi ha talento artistico ma anche chi non è particolarmente dotato.

Per dare il proprio contributo e proporre un’idea basta scaricare e stampare il disegno del muro bianco direttamente dal sito della parrocchia (sangerardo.org). Una volta realizzato il disegno del progetto del nuovo murales basta scattare una foto del proprio bozzetto e inviarla in formato jpg all’indirizzo [email protected], oppure consegnare il disegno a mano direttamente in oratorio.

Le idee raccolte e tutti i disegni realizzati verranno condivisi sulle pagine social della parrocchia ed esposti in mostra in occasione della festa di san Giovanni Bosco, che sarà celebrata domenica 30 gennaio 2022.

Una commissione si occuperà poi di selezionare le idee più belle che la prossima estate prenderanno forma sul muro esterno dell’oratorio.

«Sei un creativo, un artista, un aspirante imbianchino o semplicemente qualcuno che ha voglia di sporcarsi le mani di colore – spiegano gli educatori dell’oratorio sul sito della parrocchia – segnalaci la tua disponibilità e ti terremo aggiornato per partecipare alla realizzazione vera e propria del murales».

