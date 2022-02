Monza, con cocaina e hashish in largo Mazzini: espulsi dal questore Nuovi controlli straordinari della Polizia giovedì sera in corso Milano, piazza Arosio, largo Mazzini, via Bergamo, piazza Artigianelli e piazza Cambiaghi. In via Bergamo identificate 61 persone. Allontanato 11 volte da piazza Cambiaghi: emesso un Dacur, se violato scatterà l’arresto.

Nuovo servizio straordinario di controllo giovedì 24 in serata, a Monza, da parte di personale della Questura insieme a equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano in corso Milano, piazza Arosio antistante alla stazione ferroviaria, largo Mazzini, via Bergamo, piazza Artigianelli e piazza Cambiaghi.

In largo Mazzini sono stati controllati due cittadini stranieri di origini egiziane e marocchine, trovati in possesso di 8,16 grammi di hashish e 10 grammi di cocaina, oltre a 185 euro in contatti. Sono stati immediatamente accompagnati presso l’Ufficio Immigrazione e nei loro confronti il Prefetto di Monza e della Brianza ha emesso il provvedimento di espulsione, eseguito dal Questore con ordine di allontanamento dal territorio nazionale.

Gli altri controlli hanno interessato le zone della movida monzese, con particolare riguardo ai locali di via Bergamo, e sono stati identificate 61 persone di cui 14 straniere e 8 con precedenti penali e di polizia.

In piazza Cambiaghi è stato nuovamente trovato un cittadino rumeno, già destinatario di 11 ordini di allontanamento emessi negli ultimi 2 anni dalla Polizia locale. Date le reiterate violazioni al regolamento della Polizia Urbana di Monza, che prevede il divieto di bivacco negli spazi pubblici, il questore ha emesso un provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane della zona “DACur” della durata di sei mesi. La violazione sarà punita con l’arresto da sei mesi a un anno.

La Questura comunica che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni sia nel capoluogo che nella provincia.

