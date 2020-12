Monza: colpisce con uno sfollagente e ferisce il cliente insoddisfatto della riparazione del cellulare Un ventenne di nazionalità cinese, gestore di un negozio di riparazioni, è stato denunciato dalla polizia per lesioni aggravate. Il cliente, un 23enne, è stato soccorso e portato all’ospedale per lesioni a una mano.

Una volante della polizia e personale sanitario sono dovuti intervenire giovedì 10 dicembre nel pomeriggio, attorno alle 16, in via Milano, dopo che un gestore di un negozio di riparazioni di cellulari, di nazionalità cinese, ha aggredito con uno sfollagente estensibile in metallo un cliente, di nazionalità nigeriana, insoddisfatto della riparazione del suo telefonino, procurandogli una lesione a una mano guaribile in 5 giorni.

I poliziotti intervenuti hanno denunciato il gestore, un ventenne, per lesioni aggravate ai danni del cliente, di 23 anni, accompagnato all’ospedale per accertamenti.

