Monza: ciclista investito in via Vecellio, è grave Incidente stradale nel pomeriggio di martedì 5 ottobre in via Tiziano Vecellio. Un uomo di 52 anni in sella a una bicicletta per cause al vaglio della polizia locale è finito sull’asfalto procurandosi traumi al torace e a una gamba.

Un ciclista di 52 anni è stato trasportato in codice rosso nel pomeriggio di martedì 5 ottobre attorno alle 16 dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto in via Tiziano Vecellio. L’uomo , per cause al vaglio della polizia locale, sarebbe stato urtato da una vettura finendo rovinosamente sull'asfalto e riportando un trauma al torace e a un arto. Sul posto sono giunte due ambulanze inviate dal 118.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale il ciclista sarebbe stato urtato da un automobilista settantenne al volante di una Bmw che da via Masaccio, giunto all’incrocio con via Vecellio, non avrebbe rispettato lo stop. Sottoposto ad alcoltest l’automobilista è risultato negativo.

