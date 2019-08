Monza: chiuso il bar della Cascina del Sole nel Parco Oltre a Torretta e Porta Villasanta, chiuso anche il bar di Cascina del Sole nel parco di Monza, uno dei luoghi più frequentati dalle famiglie. Ecco che cosa rimane aperto oltre al Cavriga.

Già la chiusura del chiosco alla porta di Villasanta aveva suscitato diversi malumori tra gli affezionati del parco. A questi se ne erano aggiunti subito dopo altri: quelli causati dal trovare sbarrato al pubblico anche il punto ristoro della Torretta, all’interno dei giardini reali.

Il colpo più doloroso, però, è stato incassato quando visitatori e frequentatori del polmone verde cittadino hanno trovato chiuso anche il bar ristorante della Cascina del Sole. Una terna che ha lasciato monzesi e brianzoli interdetti. Cascina del Sole, in particolare, circondata dai prati della valle dei sospiri, grazie anche alla presenza di giochi per i più piccoli e di un campo da bocce viene regolarmente frequentata da un gran numero di famiglie, anziani e cooperative sociali.

«Ci spiace per il disagio - hanno spiegato dal Consorzio Villa reale e Parco di Monza - sappiamo bene che in questa stagione il parco è molto frequentato e la chiusura di tre dei punti ristoro presenti al suo interno può generare qualche difficoltà. Ma non si poteva fare altrimenti». Il perché è presto spiegato: «La società che aveva in gestione quelle tre aree - hanno proseguito dagli uffici di cascina Fontana - ha chiesto la rescissione del contratto e ci ha restituito gli immobili».

Il consorzio non spiega quali siano state le motivazioni che hanno portato il privato alla rottura del contratto. Una precisazione, però, è d’obbligo: quella stessa società ha in gestione anche il padiglione Cavriga, nei pressi di cascina San Fedele: in questo caso il servizio di bar e di piccola cucina saranno mantenuti.

La Reggia ora corre ai ripari: a breve, subito dopo la pausa estiva, sarà pubblicato il bando per la nuova concessione. E se le tempistiche per l’affidamento del chiosco di Porta Villasanta e del bar della Torretta potrebbero essere anche piuttosto rapide, discorso diverso dovrà essere fatto per il bar e ristorante di Cascina del Sole: «Ci sono alcuni problemi che riguardano gli immobili - hanno precisato dal consorzio - per cui, prima dell’affidamento, sarà necessaria la realizzazione di diversi interventi». Intanto, però, ricorda l’ente, i frequentatori del parco possono contare sulla presenza di altri bar e ristoranti: la caffetteria della Villa reale, Cascina Frutteto all’inizio di viale Cavriga, l’osteria del Dosso in via Mulini Asciutti e nei pressi dell’accesso al parco da Villasanta in via Deledda. E poi il Saint George Premier, il Cavriga appunto e, ancora, a Vedano il chiosco della Montagnetta. Presenti nel weekend anche diversi ambulanti, ad esempio lungo viale Cavriga, all’incrocio tra i viali Cavriga e Mirabello e, ancora, tra i viali Mirabello e Vedano.

