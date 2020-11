Demolizione del palazzo ex Inam (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: chi si ricorda l’ex Mutua di via Giuliani? Non c’è più Abbattuto il palazzo ex Inam, la Mutua per tanti, cioè gli ambulatori di via padre Reginaldo Giuliani: è iniziato così il cantiere che trasformerà radicalmente un pezzo di centro storico.

Sono iniziati i lavori di demolizione dell’ex mutua di Monza, il palazzo Inam che il Comune è riuscito a vendere all’asta dopo averlo acquistato, diversi anni fa, dall’ospedale San Gerardo. Il destinato di quel settore di Monza subito dopo la biblioteca civica e la galleria civica, affacciato anche su via Manzoni, è un edificio in larga parte residenziale con degli spazi commerciali, così come raccontato dal Cittadino che ha mostrato il progetto in anteprima.

Le sale e gli ambulatori che per decenni hanno ospitato medici e pazienti stanno scomparendo. Ecco, in sequenza, com’era, com’è, come sarà.

Palazzina ex Inam: com’era

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Demolizione del palazzo ex Inam

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Il progetto per l’ex Inam

