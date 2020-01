Monza, che succede ai Boschetti reali? Nuove panchine e poi arriva il parco giochi inclusivo Novità in vista per i Boschetti reali di Monza: il Comune ha dato mandato per la posa di nuove panchine e cestini per i rifiuti. Poi la realizzazione del progetto del parco giochi inclusivo dell’associazione Andiamo ai Boschetti: cantiere a fine gennaio, data fine prevista ad aprile.

Quante novità in vista per i Boschetti reali di Monza. Il Comune dà una sistemata all’area verde di viale Petrarca in attesa della posa dei giochi per bambini chiesti da anni dalle famiglie e ormai in arrivo grazie al progetto dell’associazione Andiamo ai Boschetti. Prima dei lavori, piazza Trento ha incaricato la ditta Kompan di Milano di riqualificare le attrezzature già presenti, come panchine e cestini per i rifiuti. La spesa dell’amministrazione comunale è di 4.200 euro.

Poi rriveranno altalene, scivoli, strutture per l’arrampicata, nuovi tavolini. E poi siepi per delimitare l’area e vialetti interni che collegano le diverse zone adibite al gioco e alla socializzazione: i nuovi rendering mostrano l’aspetto che i boschetti reali si preparano ad assumere, grazie alla posa ormai prossima dei giochi inclusivi. È partito infatti l’ordine per l’acquisto delle strutture e l’avvio dei lavori è previsto per la fine di gennaio: se tutto fila come da cronoprogramma, l’inaugurazione potrebbe essere fissata nel corso del mese di aprile.

L’area dei boschetti sarà riqualificata anche grazie ai fondi stanziati attraverso il progetto Germogli di Comunità, finanziato da Fondazione Cariplo e Fondazione Comunità MB, che coinvolge anche i giardini di via Fiume e di via Manara. Intanto, chi volesse contribuire alla raccolta fondi, può acquistare le borracce create dall’associazione Andiamo ai boschetti che da anni si batte per la riqualificazione dell’area, cercando di allontanare le cattive compagnie che la frequentano. Offerta libera a partire da 10 euro, per informazioni e prenotazioni scrivere alla pagina facebook @andiamoaiboschettimonza.

