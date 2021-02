Monza: «Che spreco, da dieci giorni parchetto illuminato in pieno giorno» Segnalazione dei residenti: «Dopo che in passato è stato completamente al buio, ora avviene l’opposto». Partito anche un avviso diretto alla società che eroga l’energia elettrica per cercare di risolvere al più presto

Brilla il sole ma anche la luce artificiale. Il funzionamento non corretto dell’illuminazione pubblica trasforma suo malgrado la città in una ville lumière. Può succedere lungo le strade (così come il suo esatto contrario, ovvero il buio totale in piena notte) ma anche nei giardini pubblici. L’ultimo in ordine cronologico ad essere illuminato anche in pieno giorno è il parchetto di via Calatafimi- via dei Cappuccini.

«È da una decina di giorni che i lampioni restano accesi sia di giorno che di notte - segnalano alcuni residenti della zona - c’è stato in passato un periodo di completo black out, che poi è stato risolto, ma ora siamo passati all’esatto opposto: la luce funziona anche quando non ce n’è per nulla bisogno. Davvero uno spreco». Oggi pomeriggio una mamma che frequenta abitualmente il giardinetto con i suoi bambini ha preannunciato l’invio di una segnalazione alla società che eroga l’energia elettrica per cercare di risolvere al più presto questo inutile e oneroso dispendio di luce. Fiat lux, no grazie. Almeno di giorno.

