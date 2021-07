Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Pride piazza Trento (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, centro arcobaleno per il terzo Brianza Pride - FOTO FOTO- Settecento persone per gli organizzatori, massimo trecento per le forze dell’ordine: un sabato arcobaleno a Monza per la terza edizione del Brianza Pride.

Piazza Trento e Trieste arcobaleno per la terza edizione del Brianza Pride. Si è svolta a partire dalle 17 di sabato 3 luglio la manifestazione promossa da Rete Brianza Pride e Boa, l’associazione Brianza Oltre l’Arcobaleno, «per rivendicare il diritto di essere noi stess*», hanno spiegato gli organizzatori, che hanno voluto «cogliere l’occasione di dover fare un pride statico (in rispetto alla disposizioni sanitarie) per riempirlo di parole, testimonianze, appelli e rivendicazioni».

Oltre due ore di musica e di interventi che hanno cercato di «ribaltare la normalità brianzola in cui viviamo perché ci sta stretta, perché la Brianza cerca di nasconderci sotto il tappeto - hanno spiegato Nello Barbato e Luca Gusmaroli dando il via alla manifestazione - Vogliamo un pride festoso e combattivo per chiedere l’approvazione immediata del ddl Zan senza alcuna modifica. Desideriamo delle amministrazioni finalmente inclusive, vogliamo tornare a parlare di sessualità nelle scuole, desideriamo si fermino le aggressioni, vogliamo sentirci al sicuro ovunque».

E ancora: «Siamo qui per chiedere il rispetto delle nostre vite. Siamo una comunità eterogenea ma siamo una comunità: una grande famiglia. Il nostro messaggio vuole arrivare a tutti, soprattutto a chi sente soffocato dal peso dell’omotransbifobia. Siamo scesi in piazza perché nessuno pensi di essere solo: tendiamo una mano a chi ha bisogno di aiuto e di ascolto».

Al “presidio queer transfemminista”, condotto da Annagaia Marchioro, attrice comica e attivista, hanno partecipato associazioni, gruppi, sigle sindacali: in ordine sparso, tra gli altri, Cgil, Amnesty MB, l’Unione degli studenti di Monza e di Vimercate, la sezione monzese di Anpi, Non una di meno, Fridays For Future.

Una manifestazione autofinanziata, che per l’occasione e per sottolineare l’impellenza dell’approvazione del ddl Zan, è stata ribattezzata “Pride BrianZa(n) 2021” e che ha portato in piazza tanti giovanissimi: circa seicento, settecento persone, secondo la stima degli organizzatori. Massimo trecento, invece, per le forze dell’ordine presenti.

