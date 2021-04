Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

L’area dell’ex Cotonificio di Cederna, in fase di recupero (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza, Cederna chiede ai suoi cittadini: vi piace il vostro quartiere? Un questionario online a Cederna, a Monza, per chiedere a chi ci vive cosa va, cosa no e che cosa sarebbe necessario.

“Ti piace il quartiere?”. Con questa domanda gli amministratori della pagina Facebook Cosa succede in Cederna hanno voluto interpellare direttamente i cittadini di Cederna e Cantalupo per sentire dalla loro voce cosa funziona e cosa andrebbe modificato all’interno del rione.

Per farlo hanno ideato un semplice e breve questionario pubblicato online proprio sulla pagina social. Un modo per incrociare e raccogliere le sensazioni, le idee, le opinioni della gente che vive nei due quartieri alla periferia della città. Dopo poche e generiche domande iniziali (sei residente o meno, l’età, il genere) sono sostanzialmente tre i quesiti principali posti a chi decide di compilare il modulo: cosa ti piace del quartiere? Di cosa faresti a meno? Cosa manca?

Un’idea semplice e diretta per testare quelli che potrebbero essere i bisogni più evidenti ma anche le richieste meno note dei cittadini. Il risultato del sondaggio sarà poi inviato ai membri della consulta di quartiere. A idearlo, infatti, è stata Elisa Bompadre, amministratrice della pagina Cosa succede in Cederna e membro della consulta come cittadina attiva.

