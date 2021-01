Monza, c’è il primo distributore Ip abilitato Punto Poste: servizio dedicato agli acquisti online A Monza il primo distributore Ip abilitato a Punto Poste (quaranta in tutta Italia). È in via Enrico Fermi ed è un servizio è dedicato agli acquisti online, alla spedizione di pacchi preaffrancati e resi dai principali siti e-commerce che aderiscono alla Rete PuntoPoste.

Salgono a tredici in Lombardia i distributori di benzina Ip abilitati a Punto Poste (quaranta in tutta Italia). E grazie a un accordo in esclusiva il primo arriva anche a Monza, in via Enrico Fermi.

Il servizio è dedicato agli acquisti online, alla spedizione di pacchi preaffrancati e resi dai principali siti e-commerce che aderiscono alla Rete PuntoPoste. Una rete di servizi integrati “che concilia la sosta per il rifornimento con l’esigenza sempre più diffusa di ricevere e spedire pacchi riducendo tempo e spostamenti”, dice la nota di presentazione.

Per ricevere pacchi si deve indicare il distributore preferito, in alternativa al proprio domicilio, in fase di acquisto dei prodotti su uno dei siti e-commerce aderenti alla rete PuntoPoste. “Il cliente potrà ritirare il suo pacco semplicemente presentando al gestore il codice ricevuto via Sms o via e-mail - prosegue la nota - Nel caso di spedizione preaffrancata o prepagata il cliente potrà utilizzare il PuntoPoste IP per la spedizione di pacchi precedentemente acquistati presso un Ufficio Postale”.

L’altro punto lombardo più vicino a Monza è a Cernusco Lombardone.

