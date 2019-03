Monza: camion perde il carico in viale Marconi, traffico difficoltoso e code Traffico difficoltoso in viale Fermi nel primo pomeriggio di martedì 5 marzo a causa di un camion che si è ribaltato all’ingresso dello svincolo per la Tangenziale Nord in viale Marconi.

Traffico difficoltoso in viale Fermi nel primo pomeriggio di martedì 5 marzo a causa di un camion che si è ribaltato all’ingresso dello svincolo per la Tangenziale Nord in viale Marconi direzione Sesto San Giovanni e ha perso il carico di scarti di legno. Sul posto la polizia locale e i mezzi per la rimozione del materiale dalla carreggiata e del cassone del rimorchio. Traffico su una sola corsia.

Intorno alle 15 carro gru sul posto per recuperare il cassone.

Monza, camion ribaltato ingresso tangenziale nord - foto Comune di Monza

