Monza: “call” del Comune alle start up per l’innovazione della cooperazione digitale

Monza Centro civico via Silva (Foto by Fabrizio Radaelli)

Il Comune di Monza ha lanciato la “Call for Solutions” nell’ambito del programma di Open Innovation di Silva26 per chiamare le start up che hanno ideato e sviluppato progetti innovativi per il settore della cooperazione digitale.

La “call” si rivolge a start up, creativi, aziende o enti di cooperazione sociale che abbiano sviluppato e testato piattaforme digitali (accessibili anche via app) e che vogliano acquisire nuove fette di mercato e, allo stesso tempo, creare impatto sociale. L’obiettivo è mettere a disposizione del settore della cooperazione sociale soluzioni innovative e tools digitali per migliorare i servizi di welfare, velocizzare l’informazione tra cooperative sociali e famiglie, far conoscere le opportunità presenti sul territorio, costruire reti sociali e supportare attività di integrazione nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati. Per partecipare occorre compilare il form (clicca). C’è tempo fino al 28 novembre.

«Vogliamo promuovere occasioni di innovazione tramite l’incontro tra imprese, startup, liberi professionisti e gruppi informali - spiega Federico Arena, assessore con delega alle Politiche Giovanili - L’obiettivo di questo progetto è duplice. Le start up, innanzitutto, potranno allargare il loro mercato al settore della cooperazione intercettando nuovi bisogni e nuovi target. Allo stesso tempo il rapporto tra il mondo della cooperazione sociale e quello dell’innovazione digitale potrà esprimere il massimo delle proprie potenzialità. Lo sviluppo di queste sinergie consentirà di far nascere un sistema di relazioni integrato con il territorio».

I partner. Silva 26 Open Innovation Program è realizzato in partnership con Consorzio Comunità Brianza, Consorzio SIS - Sistema di Imprese Sociali, Consorzio SiR – Solidarietà in Rete e Confcooperative Milano – Lodi – Monza Brianza.

