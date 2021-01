Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: la scuola primaria Alfieri (Foto by Fabrizio Radaelli)

Monza: cade una finestra dentro la scuola primaria Alfieri, nessun ferito Pericoloso incidente all’interno della scuola prima Alfieri di Monza, a San Fruttuoso: a metà mattina di mercoledì 20 gennaio una finestra si è schiantata a terra in un corridoio. Nessun ferito.

Tanta paura ma fortunatamente nessuna conseguenze per gli alunni e il personale della scuola primaria Alfieri, nel quartiere San Fruttuoso di Monza. Qui nella mattinata di mercoledì 20 gennaio, poco prima delle 10.30, una delle finestre che si affacciano sul corridoio al piano terra della scuola si è staccata precipitando a terra.

«Abbiamo sentito un rumore fortissimo. Le maestre ci hanno detto di restare in classe e sono andate in corridoio a vedere cosa fosse successo», raccontano i bambini. Insegnanti e personale scolastico, accorsi immediatamente nel corridoio, hanno visto le schegge di vetro sparse sul pavimento e la finestra caduta dal muro.

L’area, che si trova proprio davanti al bagno solitamente utilizzato dai bambini delle classi prime, è stata immediatamente transennata, e il pavimento ripulito dai pezzetti di vetro. Un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori. A quell’ora, verso le 10.30, i bambini di prima escono dalla classe per andare in bagno, secondo il nuovo programma orario che prevede l’accesso ai servizi scaglionato, per evitare assembramenti e nel rispetto delle norme anti Covid.

Già nella prima mattinata di giovedì 21 gennaio gli operai hanno provveduto a sostituire la finestra caduta con un nuovo infisso e a rimuovere quello che restava della vecchia finestra. Ancora da accertare le cause che hanno provocato l’incidente.

Sull’accaduto l’assessore Pier Franco Maffè ha commentato: “Il fatto è grave e obbliga certamente a procedere con una manutenzione di controllo della struttura”.

