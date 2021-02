Monza: “buono affitto” dal Comune fino a 1.500 euro per 181 famiglie in difficoltà L’amministrazione comunale ha messo sul tavolo altri 265 mila euro per finanziare un nuovo bando, il terzo. Le domande presentate sono state 291. Il sindaco: «Proseguiamo il sostegno ai più colpiti dall’emergenza Covid»

Centottantuno famiglie monzesi in difficoltà riceveranno un “Buono Affitto” per fare fronte al pagamento del loro canone di locazione. L’amministrazione comunale della città di Teodolinda ha messo sul tavolo altri 265 mila euro per finanziare un nuovo bando, il terzo, destinato a questo scopo. Duecentonovantuno sono state le domande presentate dai cittadini, delle quali centodieci non sono state accolte. Il bando era rivolto ai residenti nel Comune di Monza non proprietari di un immobile nel territorio della Lombardia, residenti da almeno un anno nell’alloggio in affitto per cui richiedevano il contributo. Altre condizioni essenziali erano il possesso di un’attestazione Isee fino a 26mila euro e il non aver presentato domanda nei due bandi precedenti riguardanti il “Buono Affitto”.

«Proseguiamo sulla strada di sostegno alle famiglie colpite dall’emergenza Covid- ha spiegato il sindaco Dario Allevi- Riteniamo sia un preciso impegno morale incrementare il fondo destinato al pagamento dei canoni di affitto per chi è stato messo in ginocchio dalle conseguenze economiche delle misure governative finalizzate a contenere l’epidemia. E penso alle famiglie del ceto medio, a chi non ha un alloggio pubblico, a chi fino a ieri non ha mai avuto bisogno di aiuti o sostegni pubblici e oggi, invece, si trova a fare i conti con una situazione economica inattesa e difficile. A queste persone proviamo a dare una mano per rialzarsi».

Il “Buono affitto” prevede un contributo fino a 1.500 euro, concesso una tantum, per il pagamento fino a quattro mensilità del canone di locazione. Tale contributo sarà erogato direttamente al proprietario dell’immobile (anche in più tranche) attraverso un semplice accredito per onorare il pagamento di canoni di locazione non versati o da versare.

